” العقيل ” يعتذر لجماهير الشباب..ويؤكد: نطمح لتقديم مستوى مميز بكأس الملك

طلال الغامدي(صدى):

قدم رئيس مجلس إدارة نادي الشباب أحمد العقيل، اعتذاره لجماهير النادي على النتائج الأخيرة التي قدمها المدير الفني للفريق المدرب كارينيو بالليث بشأن مستوى الفريق.

وأكد ” العقيل ” أن تصريح المدرب كارينيو الأخير كان يقصد أنه محبط من النتائج والوضع النقطي في الدوري وليس من النادي، لافتًا إلى أن المدرب كارينيو ذهب للجنادرية في يوم الراحة ولم يتغيب عن التمرين كما يقال، والتمرين الذي تم ذلك اليوم هو تمرين استرجاعي.

وأوضح أن النادي لم يطلب تغيير ملعب المباراة أمام الهلال، حيث ستقام على استاد الملز، قائلًا ” نطمح لتقديم مستوى مميز أمام الاتحاد بكأس الملك، فعلينا قضايا منظورة وستكون تحت السيطرة “.

وكان ” كارينيو ” قد صرح عقب مباراة الشباب والفتح، أنه يشعر بإحباط وقلق، ولكنه في الوقت نفسه رفض الكشف عن الأسباب التي أدت إلى ذلك، مُشددًا على أن ما يحدث مشاكل داخلية ولن يُعلق خسارة الفريق عليها.