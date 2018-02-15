ليفربول يستعد لمواجهة وستهام في إسبانيا بقيادة صلاح

نواف السالم(صدى):

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح ، لمواجهة وستهام ، و يدخل الفريق في معسكر تدريبي حتى الأحد المقبل وذلك بإسبانيا، عقب الفوز العريض، الذي تحقق على بورتو البرتغالي بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب ” الدراجاو ” ، في ذهاب دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

حيث أن الفريق سيطير إلى إسبانيا لخوض معسكر حتى الأحد المقبل، خاصة أن الفريق سيكون بعيداً عن المشاركة في المباريات الرسمية حتى يوم 24 فبراير الجاري، عندما يواجه وستهام يونايتد بملعب ” آنفيلد ” ، ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ” البريميرليج “.

والجدير بالذكر أن ليفربول هو المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، بينما يحتل وستهام يونايتد المركز الـ12 برصيد 30 نقطة.