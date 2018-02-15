بالصور.. شركة تابعة لمياه بيشة تقطع أشجاراً معمرة بـ ” المعدات الثقيلة “

سعيد العجل(صدى):

في جريمة في حق البيئة وتحد صارخ للأنظمة، أقدمت شركة تابعة لفرع وزاره المياه في بيشة على القضاء على عدد كبير من الأشجار الخضراء المعمرة في وادي هرجاب من خلال قيامهم بإتلافها وإقلاعها بالمعدات الثقيلة، متجاوزين الأنظمة التي تجرم الإعتداء على الأشجار وتمنع الاحتطاب الجائر.

ووثق المواطن حسين الشهراني قيام المعدات الثقيله تابعه لأحدى الشركات في بيشة -تحت إشراف وزاره المياه على قولهم – بأقتلاع عدد من غابات الأشجار المعمرة ( الخضراء ) في أحد الأودية بالمعدات الثقيله، ووثق مصور الصور اسم ولوحة سيارات الشركه التي أزالت الأشجار الخضراء، فيما قابلت الشركه توثيق مخالفتهم بالتحدي وعدم المبالاة حيث حضر المختصين من فرع وزاره الزراعه في بيشة واقف المشروع وكتابه تقرير ضبط مخالفه لنظام المراعي والغابات.

من جانبهم، استاء مستخدمو وسائل التواصل من تصرفات هذه الشركه التابعه لفرع وزاره المياه في بيشة، مؤكدين أن هذا العمل جريمة في حق الوطن والبيئة، معتبرين أن ما أقدمت عليه الشركه نوع من أنواع العبث بمقدرات الوطن، وتحد سافر للأنظمة والتعليمات.

