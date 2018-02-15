بالفيديو.. نجاة طفل من الموت بأعجوبة

بانكوك(صدى):

أنقذت العناية الإلهية طفل ذي العامين تايلاندي يٌدعى ” تونج جوسونجنرن ” ، من الموت المحقق عقب سقوط نخلة عندما كان يلعب مع بعض الأصدقاء على الطريق خارج منزله في ناخون راتشاسيما في تايلاند.

ورصدت كاميرات المراقبة لقطات مرعبة لسقوط نخلة قديمة طولها 9 أمتار وهروب الأطفال من المكان، إلا أن تونج وقف مكانه وكادت أن تضرب النخلة رأسه، لكنه كان محظوظا لسقوطها بعيدا عنه بسنتيمترات قليلة.

وظهرت والدة الطفل في حالة هلع من المشهد، وسحبته من ذراعه بعد الحادث للاطمئنان عليه ، في حين وصلت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث لمساعدة الجيران في فحص باقي الأشجار.