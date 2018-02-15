أسينسيو يرفض عرضا خرافيا من أجل ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

رفض ماركو أسينسيو لاعب خط وسط نادي ريال مدريد الأسباني عرضًا خرافيًا من أحد عمالقة أوروبا للرحيل عن صفوف الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أن أسينسيو قد تلقى عرضًا بقيمة 150 مليون يورو من أحد أندية أوروبا لم يتم الكشف عنها هويته، لكن رفض اللاعب هذا المقابل المادي المُغرى مقابل البقاء داخل العملاق الإسباني، وعبر عن رغبته في اللعب تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان لأطول فترة ممكنة.

كما أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني على عدم التفريط في ماركو أسينسيو إلا بمقابل مادي يبلغ 700 مليون يورو لمن يرغب في شراء اللاعب ولن يقبل بيورو أقل من المبلغ المحدد.