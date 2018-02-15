محافظ بيشة يترأس اجتماعا تنسيقيا لإقامة مهرجان الصفري وتسويق المحافظة سياحيا

محمد بن طحيطح(صدى):

ترأس محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة اجتماعا تنسيقيا لإقامة مهرجان الصفري، وتسويق المحافظة كوجهة سياحية عبر إعداد خطة عمل لهذا الغرض.

حضر الاجتماع وفد من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ضم مديرها العام بالمنطقة المهندس محمد العمرة ومسؤولي الفرع وفريق عمل من الرياض وعدد من رؤساء الجهات الحكومية بالمحافظة

وأقر الاجتماع التنسيق مع جميع الشركاء وتحديد المهام ومشاركة المجتمع المحلي في إقامة المهرجان، مع وضع تصورات مبدئية لتنظيم فعاليات مصاحبة للحرفيين والحرفييات والمأكوت الشعبية، وعمل جادة للمهرجان تشمل المنتجات التي تشتهر به المحافظة كالصفري والبخور والسمن وصناعة الخوص.

وإضافة إلى ذلك، خلص الاجتماع أيضا إلى مراجعة المشاريع السياحية المطلوب عملها من خلال إعداد خطة على ٣ مراحل آنية ومتوسطة وطويلة الأجل، وربط المواقع السياحية بمسارات محددة.

من جهته، رفع محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على دعمه واهتمامه بمحافظة بيشة ووضعها في موقع متميز على الخارطة السياحية، موصلا شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على تجاوبه وإرساله فريق خاص لدراسة كيفية تطوير مهرجان الصفري ووضع الاستراتيجية والخطوط العريضة له، وما سيعقبه من ورش عمل، مؤكدا في الوقت ذاته أن تلك الاستجابة محل تقدير وأهالي بيشة، خصوصا أن المحافظة تملك مواقع جذب سياحي كسد الملك فهد وجبل الصايرة وعشرات المواقع التراثية والأثرية وهي قادرة أن تصبح وجهة سياحية رفيعة.

وأشاد بتعاون الجهات الخدمية كالبلدية وإدارة الزراعة والغرفة التجارية، مؤملا تحقيق الطموحات من خلال مهرجان الصفري كمنتج رئيسي تقام على هامشه عدة فعاليات.

من جانبه، أكد مدير عام السياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس محمد العمرة أن هيئة السياحة والتراث الوطني بتوجيهات سمو رئيسها الأمير سلطان بن سلمان تحرص على إبراز بيشة كوجهة سياحية، نظير ما تمتلكه من مقومات متكاملة، بجانب منتجاتها التي يبدع فيها أبناء وبنات المحافظة، متطلعا إلى نجاح مهرجان الصفري وتسويق المحافظة والخطة السياحية بتعاون كافة الشركاء، مشيدا في الوقت ذاته بما وجده الوفد من حماسة لإنجاح كافة الأعمال المخطط لها سواء من محافظ بيشة أو رؤساء الجهات الحكومية.

