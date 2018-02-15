مواطن يعيد محفظة مفقودة منذ 9 أشهر لمعتمر باكستاني مقيم بدبي

علي القحطاني (صدى):

فقد معتمر باكستاني الجنسية محفظته بجامع الميقات بالسيل الكبير غرب السعودية أثناء رحلته للعمرة في رمضان الماضي، بينما تمكن المواطن سلطان العتيبي من العثور على الرجل وإعادة المحفظة له؛ في موقف يدل على أمانة المواطن.

وقال ” العتيبي ” من محافظة الدوادمي: ” وجدت المحفظة أمامي في أماكن الوضوء بجامع الميقات بالسيل الكبير خلال استعدادي للإحرام معتمرًا في بداية شهر رمضان الماضي فبحثت عن صاحبها قرابة أربع ساعات ، إذ إني لم أجد داخلها أي أرقام اتصال، ولم أجد صاحبها فاحتفظت بها وأكملت طريقي للعمرة. ”

وتابع: ” بعد انتهائي من أداء العمرة وعودتي لمنزلي تواردت لي فكرة الاتصال بالبنك المصدر لبطاقة السحب الآلي لعلي أجد لديهم أي معلومات ، لكن البنك أبلغني أن الحساب راكد دون عمليات منذ أشهر ووعدوني بوضع رسالة عليه لعل عميلهم يعيد التعامل مع البنك ويجدها ويتواصل معي. ”

وواصل: ” وصلني يوم الاثنين الماضي اتصال من رقم إماراتي، فلم يخطر في بالي أي شيء بخصوص المحفظة حتى قال لي المتحدث إنه راشد، ولا أستطيع أن أصف مدى سعادتي وسعادته وأنا أحادثه، فطلبت منه التواصل مجدداً عبر أحد التطبيقات المرئية للتأكد من صورته وأنه فعلاً هو، وبعد مشاهدته والتأكد من بعض الأسئلة عن محتويات البطاقة طلبت منه عنوانه لإرسال المحفظة إليه. ”

وفي جانب آخر، قال المعتمر الباكستاني راشد : ” توصلت لرقم سلطان واتصلت عليه ولم أصدق ما حدث فقد كانت هذه الأحداث أشبه ما تكون بالخيال، فشكراً لأمانته ولم أستغرب رفضه أي مكافأة، فما فعله يدل على أنه يبتغي من ذلك وجه الله ولن أنساه من دعواتي ما حييت فجزاه الله خيرًا. ”