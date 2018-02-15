بالفيديو.. ” لكزس LS 2018 ” الجديدة تتفوق على الألمان

متابعات(صدى):

أزالت لكزس الستار خلال العام الماضي عن LS موديل 2018 الجديدة كلياً، وحظت بتغييرات جذرية أراد بها الصانع الياباني التفوق على منافسيها، مرسيدس وبي إم دبليو وأودي وجاكوار وكاديلاك.

لكزس LS دائماً ما كانت معروفة بتصميمها المتألق والراحة الممتازة فيها والموثوقية العالية لها واحتفاظها بقيمتها عند إعادة بيعها، وفي جيلها الجديد استمرت بالحفاظ على كل ذلك مع تقديمها مزيد من الديناميكية في شكلها.

بعد قضاء بعد الوقت معها، يقول مراجع KKB الشهير أنه يُقدّر السيارة لتصميم خارجيتها العصري، ومقصورتها المتمتعة بالحداثة والجاذبية والفخامة، وكان منبهراً بشكل خاص بالراحة بالمقاعد الأمامية والخلفية والاهتمام بالتفاصيل.

إذا كنت تبحث عن الأداء، فعليك اقتناء موديل LS500 القياسي، حيث أن LS500h هايبرد أبطأ في التسارع من 0-96.5 كيلومتر بنصف ثانية مقارنة بها، كما أن صندوق أمتعتها صغير نسبياً بسبب نظامها الكهربائي.

توجيه السيارة شعوره ليس حاداً ومثيراً للدرجة التي يمكن أن نقول بأنها تتفوق الألمان، ولكن إن لم تكن تبحث عن هكذا معيار فإن تجربة قيادة لكزس LS 2018 ستكون ممتعة لك.