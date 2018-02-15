كاميرات المراقبة المنزلية تكشف تعرض منزل مقيم للسرقة في جدة

نايف السالم(صدى):

كشفت إحدى كاميرات المراقبة المنزلية، تعرض منزل مقيم في محافظة جدة لسرقة بعض محتوياته على يد مجهول.

وتقدم مقيم ببلاغ للجهات الأمنية، يفيد بتعرض منزله بجدة للسرقة، على يد مجهول أثناء غيابه عن المنزل، قائلًا إنه: تم الاستيلاء على مبلغ مالي، وأجهزة إلكترونية، ومفتاحيْ المنزل والمحل التجاري الذي أعمل به، كما تعرضت نافذة المطبخ للتحطيم.

وأشارت مصادر إلى أنه بالاستعانة بكاميرا المراقبة في أحد المنازل المجاورة لموقع السرقة، اتضح ترجّل شخص مجهول من إحدى السيارات، كانت تقف في الشارع المجاور للمنزل، ودخل إلى المنزل الذي تعرض للسرقة، دون تحديد هويته، بينما لا تزال التحقيقات جارية.