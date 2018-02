مفاجأة إيد شيران لمحبيه في ألبومه الجديد

نورة الشهري(صدى):

صرح النجم العالمي ” إيد شيران ” أنه يعد مفاجأة كبرى لكل عشاق الموسيقى و محبيه، حيث كشف مغنى ” Shape of You ” البالغ من العمر 26 عاما أن ألبومه المقبل لن يكن “بوب ” ، وهو الخبر الذي استقبله الكثير من عشاقه بدهشة كبيرة كونه قرار غير متوقع، بعد أن حقق شيران نجاحًا مذهلًا في البوب.

والجدير بالذكر أن إيد شيران قدم عددًا كبيرًا من الأعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرزها: ” Afire Love ” و ” Afire Love ” و ” CASTLE ON THE HILL ” و ” HEARTS DON’T BREAK AROUND HERE ” و ” kiss me ” و ” one ” و ” new man ” وغيرها.