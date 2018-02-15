فينجر يصف لوائح الاتحاد الأوروبي بـ ” غير المنطقية ” بسبب أوباميانج

ماجد محمد(صدى):

وصف مدرب آرسنال الإنجليزي، الفرنسي آرسين فينجر، لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بغير المنطقية؛ لأنها منعت لاعبًا مثل بيير إيمريك أوباميانج من اللعب مع فريقه الجديد في الدوري الأوروبي.

والتحق أوباميانج بآرسنال يناير الماضي، ولن يكون بوسعه اللعب في الدوري الأوروبي لسابق مشاركته هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا مع فريقه السابق بروسيا دورتموند، حيث تمنع اللوائح أي لاعب من تمثيل فريقين مختلفين في أوروبا خلال الموسم ذاته.

وقال فينجر في مؤتمر صحفي: ” أعتقد أنه بالإجماع ترغب كل الأندية في إلغاء هذه اللائحة في أوروبا. ” ، مضيفًا أنه: ” عند النظر إلى حجم الإنفاق في سوق الانتقالات سنجد الآن أن الفريق ينفق 50 و60 و70 مليون جنيه إسترليني في منتصف الموسم، ولا يستطيع اللاعبون الجدد المشاركة وهذا غير منطقي. ”

وجدير بالذكر، إنه يلتقي آرسنال بمنافسه أوسترسوند في لقاء الإياب الأسبوع المقبل، قبل أن يواجه مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية 25 فبراير الجاري.