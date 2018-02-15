أمير عسير يستقبل الدكتور السنيدي

محمد بن طحيطح(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة، اليوم، الدكتور علي بن إبراهيم السنيدي رئيس مجموعة مستشارك الطبية .

وفي بداية اللقاء استمع سمو أمير منطقة عسير لشرح موجز عن تطورات المستشفى التابع لمجموعة مستشارك في محافظة خميس مشيط كما قدم الدكتور السنيدي دعما ماليا لجائزة الأمير منصور بن مقرن يرحمه الله.

وعبر الأمير فيصل بن خالد عن شكره وتقديره على هذه المبادرة، مؤكدًا أهمية دور رجال الأعمال الفاعل في دعم هذه الجائزة.

من جهته عبر الدكتور السنيدي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على دعمه الدائم للأنشطة والفعاليات والبرامج التي تخدم المنطقة.