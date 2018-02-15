مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع

عادل الحربي (صدى):

اختتم مؤشر السوق، جلسة اليوم الخميس، مرتفعًا بنسبة 1.2% بزيادة 91 نقطة، مغلقًا عند مستوى 7510.47 نقطة، وسط ارتفاع أغلبية الأسهم المتداولة.

وبلغت القيمة الإجمالية لتداولات اليوم نحو 3.6 مليار ريال، بعدد أسهم أكثر من 153 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 96 ألف صفقة، ارتفعت فيها أسهم 136 شركة، فيما أغلقت أسهم 38 شركة على تراجع.

وتصدر سهم شركة ” الصادرات ” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 184 ريال، كما سجلت أسهم كلًا من ” الأبحاث والتوسيق، شمس، إكسترا، وساب ” الأكثر ارتفاعًا.

وارتفع سهم ” مصرف الراجحي ” بنحو 3% عند 74 ريالًا، كما ارتفع سهم ” سابك ” بنحو 1% عند 105.20 ريال، وأغلق سهم ” استثمار ” بارتفاع 3% عند 15.70 ريال، كما أنهت أسهم ” مجموعة صافولا ” و” سامبا ” و” ساب ” و ” المتقدمة ” تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و4 %.

وفي المقابل سجلت أسهم شركات ” الإنماء طوكيو مارين، اتحاد اتصالات، الاتحاد التجاري، المواساة، ودار الأركان ” الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تصدر سهم ” الإنماء طوكيو مارين ” تراجعات اليوم بأكثر من 3% عند 23.98 ريال.

كما أغلق مؤشر الأسهم الموازية ” نمو “، اليوم مرتفعًا 1.45 نقطة، ليقفل عند مستوى 3092.09 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 2.9 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 121 ألف سهم تقاسمتها 342 صفقة.