مهرجان برلين يرفض دعوة ” مي تو ” لمد بساط أسود بدلا من الأحمر

برلين(صدى):

رفض منظمو مهرجان برلين السينمائي الدولي دعوة حركة ” مي تو ” لمد بساط أسود يسير عليه نجوم السينما بدلا من البساط الأحمر كرمز لتأييد حركة “مى تو” ضد التحرش الجنسي في صناعة السينما.

حيث ارتدى الحضور ملابس سوداء أثناء السير على البساط الأحمر في حفل تسليم جوائز جولدن جلوب في يناير؛ وذلك إظهارًا لتضامنهم مع الحركة حيث وقع أكثر من 21 ألف شخص على التماس يدعو إلى تغيير لون البساط نفسه في دورة هذا العام لمهرجان برلين السينمائي الدولي.

لكن رفض مدير المهرجان هذه الدعوة قبل يوم واحد من افتتاح المهرجان، وقال إنه يتفهم أسباب الحملة إلا أنه قرر عدم الموافقة على التلاعب بالرموز ويريد بدلا من ذلك التركيز على الأحداث التي تناقش فيها مسألة التحرش الجنسي.

كما أعلن المهرجان بالفعل عن حلقة نقاش شاملة لبحث التحرش الجنسي وركن لتلقى النصح وندوة لتشجيع النساء اللاتي تعرضن للتحرش على التحدث والبحث عن سبل لتعزيز المساواة فى صناعة السينما.