مسابقة وطنية للمواهب التعبيرية بتعليم عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

دعا المدير العام للتعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان مدارس المنطقة ” المرحلتين المتوسطة والثانوية ” ، لحث طلابها في المشاركة والتسجيل في المسابقة الوطنية للمواهب التعبيرية ” خيال ” .

وأوضح مدير إدارة الموهوبين الأستاذ علي آل عواض، أن المسابقة تهدف إلى رعاية المتميزين من الطلاب في المجالات الأدبية والفنية ، وإبراز مواهبهم من خلال الرسم والكتابة، مشيرًا إلى أنه يمكن الاطلاع على شروط المسابقة وضوابطها ومراحلها الزمنية عبر الموقع الإلكتروني www.khayal-sa-.com .