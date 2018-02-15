” صحة الشرقية ” تغلق مستشفى خاص مخالف بالدمام

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إغلاق مستشفى خاص مخالف بمدينة الدمام لمدة أسبوعان، بعد تلقي عدد من الشكاوى والملاحظات على المستشفى.

وأوضحت صحة الشرقية أنه تم تنفيذ الإغلاق بدءً من اليوم، بناءً على قرار لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة والذي تمت المصادقة عليه قضائيًا من قبل المحكمة المختصة.

وأشارت إلى أنه تم رصد أوجة قصور في تقديم الخدمة الصحية داخل المستشفى، والتي شملت عدم توفر الكوادر الاستشارية المتخصصة مما يعرض حياة المرضى للخطر، حيث وجه مدير عام صحة الشرقية فريقًا رقابيًا لزيارة المستشفى على خلفية شكوى وملاحظات سابقة، وأظهر التحقق وجود القصور مما اقتضى إغلاق المستشفى حسب النظام.