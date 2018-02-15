” أمانة الشرقية ” تطلق مبادرة لتحسين أماكن إعداد ” الشاورما “

نايف السالم(صدى):

دشنت أمانة المنطقة الشرقية، مبادرة؛ لتحسين أماكن إعداد الشاورما؛ ونقلها وتقديمها للمستهلكين، بهدف رفع المستوى الصحي لجميع المنشآت الصحية.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن المبادرة التي بدأت مطلع العام الحالي، تضمنت توعية جميع المنشآت، التي تبيع الشاورما، من خلال عدة اجتماعات؛ لتبيان أهميتها في المحافظة على سلامة وصحة المستفيدين، وحمايتهم من أخطار التعرض للتسمم الغذائي، ملفتًا الانتباه إلى أن المبادرة تستمر 5 أشهر.

وذكر ” الجبير ” أن هذه المبادرة، تقوم على تخصيص عدد من المصانع المجهزة؛ تجهيزًا كاملًا، ولديها وسائل نقل مناسبة، وتقوم بتوفير الشاورما المغلفة، الجاهزة للمطاعم، مشيرًا إلى أن المنشآت، التي تتبنى هذه المبادرة، سيكون لها تمييز من خلال وضع ملصق خاص بها، يوضع في مكان بارز يستدل به، على تطبيقها لهذه المبادرة، وسيتم متابعتها من خلال زيارات للمختصين؛ للتحقق من تطبيق المبادرة.