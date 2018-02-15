بالصور.. ” خميس مشيط ” تبرز تراث شرق عسير من خلال القصر الطيني بالجنادرية

محمد بن طحيطح (صدى):

شاركت محافظة خميس مشيط هذا العام ضمن وفد منطقة عسير المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة 32 بالجنادرية من خلال القصر الطيني والذي يمثل الطراز المعماري لمحافظات شرق منطقة عسير.

وأوضح محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط أن الاستعدادات للمشاركة بدأت منذ وقت مبكر بعد أن صدر توجيه سمو أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بمشاركة المحافظة هذا العام، مشيراً إلى أنه تم ترميم القصر الطيني كاملاً، وجرى العمل داخل القصر على أن يمثل طابع التراث لشرق منطقة عسير.

وأشار ابن مشيط إلى أن ” قصر الطين ” يتكون من أربعة طوابق تم تقسيمها وفق مايحاكي الطراز المعماري للقصور القديمة، حيث تم تأثيث مجلس الضيافة الأثري، إضافة لتجهيز متحف للآثار يحوي أكثر من ٤٠٠ قطعه أثرية مختلفة، كما تم تجهيز معارض للأدوات الزراعة، وأدوات الري، ومعرض للأسلحة القديمة، والعملات الورقية والمعدنية، وزوايا للملبوسات، ومجلس نسائي، وزاوية لزيّ المرأة القديم، وغرفة العريس والعروس، وغرفة الحلى والنحاسيات والتي اشتملت على عدد من القطع النادرة.

وأشار إبن مشيط إلى أن مشاركة محافظة خميس مشيط تأتي مكملة لجميع الفعاليات التي تقدمها قرية عسير لزوارها طوال فترة المهرجان، والتي تحمل رسالة ألى جيل الشباب والأطفال تتضمن تعريفهم بتراث آبائهم وأجدادهم، والقيم الكريمة التي عاشوا عليها ونقلوها لأجيالهم المتعاقبة، إضافة إلى لفت أنظارهم للنقلة النوعية التي تعيشها مملكتنا الغالية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.

