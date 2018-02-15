” المعلم البلوي ” يشكر رئيس الهلال الأحمر على تكريمه

محمود البلوي(صدى):

وجه المعلم نايف خليف البلوي الذي ساهم في إنقاذ حياة طالب تعرض للاختناق، اليوم الخميس، شكره وتقديره لرئيس هيئة الهلال الأحمر على تكريمه صباح اليوم من قبل فرع الهيئة بمنطقة تبوك.

وأشاد ” البلوي ” بالتكريم الذي أقامه لهم منسوبي الهيئة بمنطقة تبوك، بالإضافة إلى مبادرة الهيئة في تقديم دورة في الإسعافات الأولية له، لافتًا إلى أن الدورة ستجعله يساهم بشكل كبير في المحافظة على سلامة وصحة منسوبي المدرسة خلال عمله، كما ستنعكس بشكل إيجابي على دوره في المجتمع.

وأكد أن ما قام به لا يتجاوز كونه واجبًا كان يجب القيام به يحكم مسؤوليته في المدرسة تجاه ابناءه الطلاب؛ للمحافظة على سلامتهم وصحتهم.

وكان المعلم ” البلوي ” في مدرسة الفارابي الابتدائية بتبوك، أنقذ حياة أحد طلابه، أمس الأربعاء، بعد تعرضه لحالة اختناق شديد أثناء اليوم الدراسي.

وبدوره وجه رئيس هيئة الهلال الأحمر المكلف الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، بتكريم المعلم نايف خليف البلوي، الذي ساهم في إنقاذ حياة طالب.

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