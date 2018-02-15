ماكدونالدز تحذف التشيز برجر من قوائم وجبات الأطفال

متابعات(صدى):

حذفت شركة ماكدونالدز شطيرة البرجر بالجبن ” تشيز برجر “، من قوائم وجبات الأطفال ” هابى ميل ” ، في الولايات المتحدة وتقليل البطاطا ” البطاطس ” ، المقلية في وجبات ” مايتى ميل ” ، في إطار خطة جديدة عالمية لخفض السعرات الحرارية وجعل طعام الأطفال أصح.

حيث أعلنت أكبر شركة للوجبات السريعة في العالم اليوم الخميس عن وضع حدود عالمية للسعرات الحرارية والصوديوم والدهون المشبعة والسكر المضاف لأول مرة عند التصنيع في وجبات (هابى ميل)، و التي تقول جهات استشارية وأصحاب امتيازات البيع إنها تحقق 15 % تقريبًا من المبيعات في الولايات المتحدة.

وتهدف ماكدونالدز بحلول عام 2022 إلى أن تحتوى نصف وجبات الأطفال على الأقل التي تقدمها في أنحاء العالم على 600 سعر حراري أو أقل و10 % من سعرات الدهون المشبعة و650 ملليجراما من الصوديوم و10 % من سعرات السكر المضاف عند الإنتاج.

وستواصل مطاعم السلسلة في الولايات المتحدة تقديم البرجر بالجبن في وجبات الأطفال عند الطلب لحفز العملاء على تغيير سلوكهم الغذائي.

كما اتخذت الشركة قرارا مماثلا بالنسبة للمشروبات الغازية في وجبات الأطفال في 2013 مما أدى لاختيار بعض العملاء الماء أو الحليب أو العصير بدلا منها.

وأكدت ماكدونالدز أنها ستخفض السعرات الحرارية والصوديوم في وجبة (ماك ناجت مايتي ميل)، التي تحتوى على ست قطع من الدجاج وتقدم لأطفال أكبر سنا، وذلك بتقليل حصة البطاطس المقلية إلى النصف.