بالفيديو.. شرطية إيرانية تجبر فتاة على مغادرة القاعة لاعتقالها

تستمر شرطة الآداب والأجهزة الأمنية في إيران في حملتها ضد النساء منذ اندلاع حملة الاحتجاج الرمزي ضد الحجاب القسري قبل أسابيع، واعتقال ما لا يقل عن 29 شخصًا شاركوا في الحملة في العاصمة طهران وحدها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران مقطع فيديو نشرته الصحفية والناشطة النسوية الإيرانية مسيح علي نجاد، يظهر فيه مضايقة شرطية إيرانية لفتاة شابة بحجة أن حجابها غير لائق؛ رغم أن الفتاة كانت تضع غطاء رأس واسعًا وطويلًا.

وقامت الشرطية بسحب الفتاة من يدها لإجبارها مغادرة القاعة معها لاعتقالها، حيث طلبت منها الغطاء الكامل للشعر بينما ردت عليها الفتاة قائلةً: ” إن هذا ليس من شأنك. ” ؛ لتؤكد هذه الواقعة على استمرار انتهاكات واعتداءات السلطات الإيرانية ضد النساء.

A recent video of the morality police humiliating and harassing a young girl into submission in Iran, because the girl is deemed “improperly veiled” pic.twitter.com/8dypRU4AG5

— masih alinejad (@AlinejadMasih) ١٥ فبراير، ٢٠١٨