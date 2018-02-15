الغذاء والدواء: لم تثبت سلامة مستحضر ” ساكسيندا ” في حالات معينة

علي القحطاني (صدى):

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الخميس، أن مستحضر ” ساكسيندا ” مسجل لديها على أنه مستحضر دوائي، يُصرف بموجب وصفة طبيب مرخص له.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن المستحضر يحتوي على المادة الفعّالة Liraglutide التي تعمل على سد الشهية، مشيرة إلى أنه مصرح لاستعماله في علاج السمنة مصحوباً بحمية غذائية منخفضة السعرات وتمارين رياضية.

وأوضح الصيدلي عبدالرحمن السلطان، المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في الهيئة، أنه لم تثبت حتى الآن سلامة ساكسيندا في حالات معينة ولا يُوصى باستخدامه فيها.

وأشار إلى من هذه الحالات: لمن يبلغ من العمر 75 سنة أو أكثر، أو إذا كان المريض مصابًا بفشل قلبي شديد، أو إذا كان يعاني من مرض شديد في المعدة أو الأمعاء، والأطفال والمراهقون تحت 18 سنة.

ونصح بضرورة استشارة الطبيب إذا كان المريض يعاني من مشاكل في الكبد، أو مرض في الكلى أو يخضع لجلسات غسيل الكلى، والتوقف عن العلاج واستشارة الطبيب عند ملاحظة أي من آثاره الجانبية المتمثلة في ألم شديد متواصل في البطن، قد يشعر به المريض في الظهر، وغثيان، وقيء.