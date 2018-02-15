4 علامات تدل على أنه معجب بك دون أن يتكلم

أماني الغامدي(صدى):

قالت خبيرة في العلاقات الاجتماعية ، أن الفتاة تحتار وتفكّر بالأمور التي تجذب الرجل اليها، لهذا فهناك 4 علامات تدلّ على أنه أُعجب بك من دون أن يتكلم.

– النظرات: مما لا شكّ فيه أن النظرات هي العنصر الأول الذي يكشف إعجاب الشريك بك، فهو لا يستطيع التوقف عن النظر اليك وتأملك كلك. فيتوقف عن التلهي بأي شيء آخر وتصبحين أنت شغله الشاغل، فيراقب صوتك وحديثك.

– حركة الشفاه: ستلاحظين أن الشخص المعجب بك يفتح الشفاه فتحة صغيرة. ومن المعروف أن فتح الشفاه عند رؤية شيء ما يدل على الإعجاب.

– الاقتراب والجلوس بقربك: مما لا شك فيه أن قيام الشريك بخطوة الاقتراب منك ومحاولة الجلوس بقربك أو توجيه الحديث إليك بشكل دائم، دليل على أن الشخص معجب بك من دون ان يتكلم.

– حجم بؤبؤ العين: إذا كان البؤبؤ صغيراً فهذا يعني أنّه ليس معجباً بك، أما إذا كان متضخماً فهذا يعني أنه مهتم بك للغاية.