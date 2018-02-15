” العمل ” تعلن عن تمديد فترة استلام طلبات مشروع ” مراكز التأهيل “

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن تمديد فترة استلام طلبات، تأهيل المتنافسين، لمشروع إسناد خدمات، مراكز التأهيل الشامل للقطاعين الخاص وغير الربحي، إلى الخميس المقبل.

وأوضحت الوزارة، اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، المعايير التي على أساسها يتم تأهيل المتنافسين على المشروع، وجميع هذه المعايير، التي تتضمنها هذه الوثيقة مطلوبة من جميع الراغبين، في التأهل؛ لتقديم عروضهم؛ لتنفيذ أعمال الوزارة أو تأمين مشترياتها مع مراعاة التقيد بتاريخ 22/2/2018م، الساعة 11.59 ليلًا.

كما أشارت الوزارة، أن القصور وعدم استيفاء، وتسليم جميع المتطلبات، في موعد التسليم النهائي، أو قبله، حيث يعد سببًا في عدم التأهل، ويحق لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قبول أو رفض أي تسليم وفقًا لما تراه مناسبًا؛ ولتسليم ملفات التأهيل، يجب إرسالها، للبريد الإلكتروني التالي:[email protected] .