اتحـاد السهام يعين الجعويني مديرة للمبادرات والرياضة المجتمعية بالاتحاد

سعيد العجل(صدى):

عين الاتحاد السعودي للسهام برئاسة بندر السفير سارة الجعويني كمديرة للمبادرات والرياضة المجتمعية في اتحاد السهام نظير الكفاءة الرياضية والإدارية التي تملكها في مجال الخبرة الرياضية .

وفي نفس السيـاق فعل الاتحاد السعودي للسهـام ” الرياضة النسائية ” في الاتحاد بالتعاون مع جامعة الملك سعود بالرياض لتدريب السيدات على لعبة السهام في النادي الرياضي بالجامعة تحت إشراف المدربة اية ممدوح ومتابعة من مديرة المبادرات والرياضة المجتمعية بالاتحاد سارة الجعويني.

تأتي هذه الشراكة تماشياً مع المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة واتحاد الرياضة المجتمعية في اشراك المرأة في الرياضات المختلفة وتفعيل دورهن في الارتقاء بالرياضة السعودية بعدما أصبحت مشاركتهن متاحة رسمياً منذ مطلع العام 2018م .