بالصور.. اختتام مناورات التمرين البحري المشترك السعودي الباكستاني ” نسيم البحر 11 “

سعيد العجل(صدى):

اختتمت اليوم مناورات التمرين البحري المشترك (نسيم البحر -11) بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الباكستانية بمياه الخليج العربي بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي.

وأوضح قائد التمرين البحري المشترك اللواء البحري الركن لافي بن حسين الحربي أن هذه المناورات تعد من خطوات التعاون الدفاعي بين البلدين وفرصه لتبادل الخبرات والمعرفه بالأساليب الحديثة للحرب البحرية لمواجهة التهديدات التي تمثلها الساحة البحرية.

من جهته ذكر مدير التمرين العميد البحري الركن ساجر بن رفيد العنزي تنفيذ عدد من الفرضيات في ختام التمرين التي تحاكي الواقع في مسرح العمليات، تشمل العمليات الدفاعية على السواحل وحماية التحركات العسكرية والقتال بالمناطق المبنية وعمليات الحصار البحري.

