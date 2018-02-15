بالفيديو.. لامبورجيني تكشف عن مجموعتها الجديدة للموضة في ربيع 2018

متابعات(صدى):

منتجات لامبورجيني من الملابس والإكسسوارات لهذا العام باهظة الثمن، طبقًا لموقع التسوق الإلكتروني الخاص بهم فإن تكلفة التيشيرت تتراوح من 70 دولار (263 ريال) وحتى 170 دولار (638 ريال)، والوشاح يصل ثمنه إلى 162 دولار (608 ريال)، وثمن سراويل السباحة هو 155 دولار (581 ريال)، وأما بالنسبة للمنتجات المصنعة من الكشمير أو الدنيم فإن أسعارها تصل لمئات الدولارات.

أعلى المنتجات سعراً على الموقع هو جاكيت من الجلد يبلغ ثمنه 1,228 دولار (4,605 ريال) والذي يتم عرضه مع شنطة سفر سعرها 1,068 دولار (4,005 ريال)، أما بالنسبة لأرخص منتج معروض فهو قبعة ثمنها 50 دولار (188 ريال)، مع توفر بعض الخصومات عليها، و تتيح صانعة السيارات الإيطالية على موقعها اختيار “التسوق عبر الموديل”، والذي يمكنك من اختيار سيارتك المفضلة من هوراكان أو أفينتادور أو أوروس وتصفح منتجاتها.

كما نشاهد في الفيديو، فإن السياراتان اللتان تم اختيارهما للإعلان عن هذه المنتجات هما هوراكان سبايدر و أفينتادور S، الأولى التي بإمكانها أن تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.4 ثانية بقوة محرك تصل إلى 601 حصان، أما الثانية فتصل إلى نفس السرعة ولكن في 2.9 ثانية فقط وبقوة 730 حصان.