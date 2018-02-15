تقرير: فات الأوان لتأمين الانتخابات الأمريكية من التدخل الروسي

لندن(صدى):

أكدت صحيفة بريطانية، في تقرير لها، أنه ربما أصبح متأخراً أن يتم تأمين انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن روسيا قد تتدخل في هذه الانتخابات كما في 2016.

وأضافت الصحيفة، أن روسيا كانت السبب وراء المظاهرة المناهضة للأسلاموية، وتم تنظيمها في هيوستن قبل الانتخابات بستة أشهر، ووجهت بأخرى مضادة باسم ” مسلمون متحدون في أمريكا.

وأوضحت الصحيفة، أن التأثير الذي لعبته روسيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان إيجابياً، حيث كان هناك تهديدات بالعنف في شوارع أمريكا، على خلفية هاتين المظاهرتين.