نظام رجيم يساعدك على إنقاص وزنك من غير حرمان

متابعات(صدى):

يلجأ الكثير من الفتيات إلى بعض أنواع رجيم لتساعدهن على امتلاك جسم أكثر رشاقة، ولكن هناك الكثير منهن لا يتبعن أنظمة رجيم مغذية، مما يجعلهن يواجهن الكثير من المشكلات الصحية وأيضًا النفسية، ولكن إن اتبعت الفتاه نظام رجيم به كل العناصر الغذائية المفيدة والصحية، ستتخلص من الوزن الزائد بطريقة آمنة وفعالة.

وإليك نظام رجيم متكامل لمدة أسبوع ينصح خبراء التغذية :

الإفطار اليومي:

5 ملاعق فول بالبهارات بدون إضافة السمن أو الزيت، أو عدد 2 بيضة مسلوقة، أو 50 جم من الجبن القريش + ربع رغيف بلدي، أو نصف رغيف سن + شاي أو قهوة.

العشاء اليومي:

عدد 1 علبة زبادي + عدد 1 ثمرة فاكهة ماعدا البلح والموز والتين والمانجو.

جدول الغذاء اليومي:

اليوم الأول:

ربع دجاجة مشوية منزوعة الجلد أو شريحة من اللحم المشوي + ربع رغيف بلدي ناشف أو نصف رغيف سن + طبق كبير من السلطة المكونة من عدد ثمرة طماطم + عدد 2 ثمرة خيار + ثمرة فلفل رومي + ثمرة بصل مع ثمرة من الفاكهة ما عدا الممنوع.

اليوم الثاني:

طبق كبير من الخضار المسلوق أو طبق شوربة خضار ويمكن إضافة البهارات + ربع رغيف بلدي أو نصف رغيف سن + طبق السلطة الخضراء الكبير + عدد ثمرة فاكهة.

اليوم الثالث:

ربع دجاجة مشوية منزوعة الجلد أو ربع دجاجة مسلوقة منزوعة الجلد أيضًا أو شريحة من اللحم المشوي أو 1/8 كفتة مشوية أو عدد 2 من السمك المشوي + ربع رغيف بلدي ناشف أو نصف رغيف سن + طبق سلطة كبير.

اليوم الرابع:

عدد 2 بيضة مسلوقة + ربع رغيف بلدي ناشف أو نصف رغيف سن + عدد ثمرة فاكهة دون الممنوع.

اليوم الخامس:

يعاد اليوم الأول

اليوم السادس:

يعاد اليوم الرابع

اليوم السابع:

طبق من الخضار المسلوق أو المشوي أو شوربة الخضار + طبق من السلطة الخضراء + عدد ثمرة فاكهة + ربع رغيف بلدي أو نصف سن.

وللحصول علي أفضل النتائج يجب اتباع النظام دون تبادل الأيام لأي سبب من الأسباب، ويطبق هذا النظام بنفس الكميات المحددة.