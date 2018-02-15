حالة مطرية وعدم استقرار جوي على مناطق المملكة حتى الأحد القادم

سالم المطيري(صدى):

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، اليوم الخميس، بدء حالة مطرية جديدة وحالة من عدم الاستقرار الجوي على بعض مناطق المملكة، على أن تستمر حتى الأحد القادم.

وأوضح ” المسند ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل وتبوك وشمال منطقة المدينة وربما شمال الشرقية اتجاه حفر الباطن، على مدار اليوم.

وأوضح أن الرياح اليوم وغدًا ستكون جنوبية نشطة قد تثير بعض الغبار في المواقع المفتوحة، لافتًا إلى أن فصل الشتاء عادة تكون فيه المناطق الشمالية عهي الأبرد والربع الخالي هو الأدفى.