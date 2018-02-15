بالفيديو.. طريقة سهلة لتعليم الأطفال ارتداء ملابسهم
تداول رواد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” مقطع فيديو يرصد طريقة ارتداء الأطفال لملابسهم بطريقة سهلة.
حيث يضع الطفل المعطف على طاولة أمامه ثم يدخل يديه في الأكمام وأخيرا يرفعه للأعلى ويقلبه للخلف ليصبح مرتديا إياه بالفعل في خطوات سهلة، ويمكن للطفل تعلمها ببساطة، كما نجح عدد من الأطفال بمقطع الفيديو في تنفيذها.
Lui apprendre à enfiler son blouson
Aider votre enfant à être autonome en lui apprennent une technique qui l'amusera beaucoup pour mettre son blouson 😉 😍👍 Aimez Ateliers DIY Kids 😉
Posted by Ateliers DIY Kids on Wednesday, February 14, 2018
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