بالفيديو.. طريقة سهلة لتعليم الأطفال ارتداء ملابسهم

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” مقطع فيديو يرصد طريقة ارتداء الأطفال لملابسهم بطريقة سهلة.

حيث يضع الطفل المعطف على طاولة أمامه ثم يدخل يديه في الأكمام وأخيرا يرفعه للأعلى ويقلبه للخلف ليصبح مرتديا إياه بالفعل في خطوات سهلة، ويمكن للطفل تعلمها ببساطة، كما نجح عدد من الأطفال بمقطع الفيديو في تنفيذها.