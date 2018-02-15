بريطانيا تتهم روسيا بشن هجوما إلكترونيا على مؤسسات أوكرانيا

لندن(صدى):

صرَّحت وزارة الخارجية البريطانية، بأن روسيا تقف وراء هجوم إلكتروني وصفته بـ ” الشرير ” ، استهدف الحكومة والبنوك وشبكة الطاقة الكهربائية بأوكرانيا.

وأوضحت الخارجية البريطانية، أن الهجوم الذي تم تنفيذه العام الماضي، كان هجوماً متعمداً على أوكرانيا، وكان مصمماً للحصول على فدية مالية.

ويأتي هذا الاتهام من قبل بريطانيا ضد روسيا، بعد تصريحات مسؤول بريطاني بشأن هجوماً روسياً على البنية التحتية الوطنية البريطانية، قد يتسبب في مقتل الآلاف.