الصندوق العقاري يعلن عن أسماء الدفعة الثانية من برنامج ” التمويل المدعوم “

علي القحطاني(صدى):

أعلن الصندوق العقاري، اليوم الخميس، عن أسماء مستفيدي برنامج القرض العقاري ” التمويل المدعوم ” لشهر فبراير.

وقال الحساب الرسمي للصندوق على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنهم: ” سعداء بإصدار أسماء دفعة شهر فبراير لعام ٢٠١٨ من مستفيدي برنامج القرض العقاري، التمويل المدعوم. ” ، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين في الدفعة الثانية بلغ 8300 مستفيد.

وأوضح الحساب أنه يستطيع المستفيد أن يعرف دوره بالدخول إلى الموقع الإليكتروني الآتي: كما نشر فيديو يؤكد به على الحرص على أخذ المعلومة من مصدرها، وعدم السير وراء الشائعات.