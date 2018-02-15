بالصور.. الملحق الثقافي للمملكة بالقاهرة يزور الجامعة الألمانية

القاهرة(صدى):

زار الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة الدكتور خالد بن عبدالله النامي، الجامعة الألمانية بمرافقة وفد من المشرفين الدراسيين بالملحقية؛ للوقوف على جودة ومستوى الجامعات.

ورحب رئيس الجامعة الدكتور ياسر حجازي بالوفد المكون من مدير الشؤون التعليمية والأكاديمية عبدالله بن عبدالعزيز الحمد واثنين من المشرفين الدراسيين بالملحقية وعلى رأسهم الملحق الثقافي، مؤكدًا على استعداد الجامعة لاستقبال الطلاب السعوديين لتوفير المناخ الملائم لهم من أجل أتأمم دراساتهم بالشكل المطلوب.

ومن جانبه عبر ” النامي ” عن سعادته بزيارة الجامعة التي تحافظ على الجودة وتعتبر من الجامعات المتميزة، مشيدًا بالجودة العالية للتعليم واستخدام أحدث ما توصل التقنية العلمية بالجامعة، متفقدًا كلية الهندسة والصيدلية ومركز الطاقة المتجددة وقرية الخلايا الشمسية.