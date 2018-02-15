أعراض الحمى الشوكية تختلف حسب الفئات العمرية

متابعات(صدى):

يُعتبر مرض من الأمراض الخطيرة، والحمى الشوكية هي التهاب الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، ويترتب عليها التورم الذي يؤدى إلى ظهور أعراض مثل الصداع والحمى وتصلب الرقبة.

كما أوضح الباحثون أن معظم حالات الحمى الشوكية في الولايات المتحدة سببها عدوى فيروسية، ولكن الالتهابات البكتيرية والفطرية هي أسباب أخرى.

حيث أن بعض حالات الحمى الشوكية تتحسن دون علاج في غضون بضعة أسابيع، والبعض الآخر يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية أو الوفاة.

و أعراض الحمى الشوكية المبكرة قد تشابه الأنفلونزا، وقد تتطور الأعراض على مدى عدة ساعات أو أكثر من بضعة أيام، كما أنها تختلف على حسب السن.

أعراض الحمى الشوكية للكبار :

ارتفاع درجة الحرارة المفاجئة

تصلب الرقبة

صداع شديد يبدو مختلفًا عن المعتاد

صداع مع الغثيان أو القيء

الارتباك أو صعوبة التركيز

النوبات

النعاس أو صعوبة الاستيقاظ

حساسية للضوء

انخفاض الشهية أو العطش

علامات الحمى الشوكية في حديثي الولادة :

ارتفاع في درجة الحرارة

البكاء المستمر

النعاس المفرط أو التهيج

الخمول أو الركود

التغذية السيئة

انتفاخ في بقعة لينة على رأس الطفل (اليافوخ)

تصلب في جسم الطفل والرقبة طفح الجلدي

لذلك نصح الأطباء بضرورة الحصول على الرعاية الطبية الفورية إذا كان لديك أو لدى أحد أفراد عائلتك أعراض التهاب السحايا، مثل: الحمى الشديدة، الصداع القوى المستمر، ارتباك، قيء وتصلب الرقبة.

كما أن الحمى الشوكية الجرثومية خطيرة جدًا، ويمكن أن تكون مميتة في غضون أيام دون العلاج بالمضادات الحيوية الفورية، والعلاج المتأخر يزيد من خطر تلف الدماغ الدائم أو الوفاة.