المشروبات الغازية تقلل من فرص الحمل

واشنطن(صدى):

أثبتت دراسة أمريكية حديثة أن استهلاك مشروب غازي واحد يومياً يقلل من فرص الزوجين في الحمل بأكثر من 30%.

كما أكدت الدراسة أن الرجال الذين يشربون مشروبا واحدا من المشروبات الغازية يومياً يقللون من فرص حصولهم على الأطفال بنسبة 33%.

وقال الباحثون إن البيض والأجنة قد تفشل في النمو في بيئات عالية من الجلوكوز في الدم، كما تم ربط السكر بانعدام الانتصاب لدى الرجال.

وأضافت الدراسة أن النساء اللواتي يشربن مشروب واحد من المشروبات الغازية المحلاة بالسكر يوميا يقل احتمال حملهن في أي شهر بنسبة 25 %.

حيث عند إجراء التجارب وُجدت ارتباطات إيجابية بين تناول المشروبات المحلاة بالسكر وانخفاض الخصوبة، بعد اعتبار العوامل الأخرى، بما في ذلك السمنة، تناول الكافيين والكحول والتدخين ونوعية النظام الغذائي عموماً.

والجدير بالذكر أن العقم يؤثر على حوالي 11% من النساء و 9% من الرجال في سن الإنجاب في الولايات المتحدة.