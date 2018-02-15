المشروبات الغازية تقلل من فرص الحمل
أثبتت دراسة أمريكية حديثة أن استهلاك مشروب غازي واحد يومياً يقلل من فرص الزوجين في الحمل بأكثر من 30%.
كما أكدت الدراسة أن الرجال الذين يشربون مشروبا واحدا من المشروبات الغازية يومياً يقللون من فرص حصولهم على الأطفال بنسبة 33%.
وقال الباحثون إن البيض والأجنة قد تفشل في النمو في بيئات عالية من الجلوكوز في الدم، كما تم ربط السكر بانعدام الانتصاب لدى الرجال.
وأضافت الدراسة أن النساء اللواتي يشربن مشروب واحد من المشروبات الغازية المحلاة بالسكر يوميا يقل احتمال حملهن في أي شهر بنسبة 25 %.
حيث عند إجراء التجارب وُجدت ارتباطات إيجابية بين تناول المشروبات المحلاة بالسكر وانخفاض الخصوبة، بعد اعتبار العوامل الأخرى، بما في ذلك السمنة، تناول الكافيين والكحول والتدخين ونوعية النظام الغذائي عموماً.
والجدير بالذكر أن العقم يؤثر على حوالي 11% من النساء و 9% من الرجال في سن الإنجاب في الولايات المتحدة.
برق[ عدد التعليقات: 11544 ] نشر منذ 2 ساعتين
على طاري الحمل والوراعين اللي قلبو روسنا
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ااااالسحاب
بقترح عليك اقتراح
بما انك الوحيد اللي فاهمني هنا ورى ماتخلينا نسافر انا وانت لوحدنا
للبوسنه ونشتري فيها فلل صغيره ونستقر هناك ونستمتع بجمال الطبيعه
في الجو الجميل الطبيعي والماء والخضره والوجه الحسن
ونتزوج بوسنيات بالحلال ونجلس هناك ولا نجي السعوديه الا زيارات
خطّافيه من وقت لآخر
فعلا انا احتاج احد فاهمني يسافر معي ، صدقني ان الورع اللي بداخلي
بيطلع ويترعرع وينمو اذا عشت في جو رومنسي عذب ملئ بالحب
والرومنسيه
خضره +ماء+ وجه حسن
نوقد الشموع براحتنا ، ونعيش في عالم آخر بدل هالغبران اللي سددت
عيوننا والتربان اللي تكثح في وجيهنا كل مارحنا وكل ماجينا
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هاه يالذيب “” وش قلت ؟🌹
القرشي[ عدد التعليقات: 501 ] نشر منذ 1 ساعة
عُمت مساء يابرق يامثير الجدل في الصحيفه كيف حالك ؟؟ افتقدنا مناوراتك انت والطيار هههههههه
ياما اشغلت عقول وقلوب وياما جعلتهم يكتبون الموشحات والمعلقات فاظهرت لنا الناصح والمفتي والغاضب
كم انت نجم ومثير والادهى كنت مثل لاعب الخفه يلعب بعقول الغير بشكل بارع منقطع النظيير
لتثبت لنا ضحالة عقولهم وسذاجتهم التي لو قرأها احد لضحك دهرا من غبائهم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24792 ] نشر منذ 50 دقيقة
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24792 ] نشر منذ 47 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هل بعد المعلم شي اذا اخر التلاميذ حسر فكيف بعيون البشر
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24792 ] نشر منذ 46 دقيقة
اكيد اليوم السهره صباحي.
ناهد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 37 دقيقة
برق انت رجال وكل بنت طموحها وحد زيك استمر تعليقاتك جميله واحسن شي انك سحبت على بعض الناس وخليتهم يعرفون حجمهم بعد المطارد وراك ههههههههه بنات التشبيك بالنت ههههههههه
برق[ عدد التعليقات: 11544 ] نشر منذ 36 دقيقة
القرشي
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عٌمت مساءا يأخ العرب
الطيار ؟؟ ومن هي الطيار بربِكَ ؟؟ اكاد اجزم انك تقصد أمل الطيار ، تلك
الفتات التي كانت ترتع في مضارب الصحيفة بين الفينةٌ والأخرى !!
لها من إسمها نصيب يأخ العرب ، فقد طارت واختفت منذ حقبة من الزم
،، ولم المحها هٌنا منذ زمن بعيد ، إلاّ اذا كانت تأتي بإسم مغاير لاسمها
الاول
ثم ان الكثييير من اخواننا واخواتنا هٌنا شككوا في علاقتنا بَعضُنَا البعض
حتى انها شكت في نفسها فهرعت تغضب من هذا وتزعل من ذاك ، وانا
انظر لهم بعين خفيّه ولا أستطيع الحراك لمساعدتها او الذود عنها خوفا
من ان ينعتني بعضهم بالحب اللعين الذي مافتئ قلبي لم ينعم به حتى
هذه البرهه
برق[ عدد التعليقات: 11544 ] نشر منذ 34 دقيقة
المحرومه
صباحي صباحي لعيونك
وهلا يالخميس هلا هلا
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2933 ] نشر منذ 24 دقيقة
هههههههههههههههههه والله ماااشي سوقك ياابو حنبزانه اتاريك مو سهل ياعيني … عندك فانزات 😂👍🏻
رااايق[ عدد التعليقات: 3744 ] نشر منذ 22 دقيقة
هذا في واشنطن * يمكن *
*
عندنا ما أعتقد * هذي نعناعه (نعيمة) خلصت الببسي من السوق * ههههههههه
*
وعيالها 4 وكل زيارة لهم تجي بيت أبوها مثل القطوه وعيالها وراها يمشون * وهي حامل بعد *
*
ما شاء الله * الله يخليهم ويحفظهم ويحفظها من كل شر * اللهم أمين **
برق[ عدد التعليقات: 11544 ] نشر منذ 12 دقيقة
ناقده
الفانزات وشنهي ؟ هاااه ” وشنهي الفانزات ؟؟
لايكون تقصدين المتابعين 🤔🤔 نعم انهم المتابعين وهي تعني
الفانزات
،،،،،
بس ياويحٌكِ ويحاً مبرحاً من القرشي 😥😥 أتعلمين من هو القرشي؟
انه صنديد من صناديد قريش ، لا يقبل الا الحديث بلهجة قريش القديمه
ستندمين ياناقدةٌ ولات حين مناص 😁😁😁😁😁
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أٌختاه ، سأنصحك بنصيحة
اذا رأيتي ذاك الاعرابي المٌلقّب بالقرشي يكتب في موضوع ويعلق عليه
لحظتها علّقي باللغة العربية الفصحى والا تراه سيحطمك إِرْبًا إربا