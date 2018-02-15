6 أطعمة عليك تناولها في فترة حملك

نورة الشهري(صدى):

قدمت أخصائية تغذية عدة نصائح بشأن أفضل الأغذية التي عليكِ تناولها خلال فترة حملك، مٌشيره إلى أنه لا بأس من أن تتناولي ما ترغبين ولكن من المهم مراعاة الكميات التي تتناولينها، والأهم من ذلك هو أن تتناولي الأطعمة الصحية والمغذية التي تفيدك وتعزز من نمو طفلك بشكل سليم خلال فترة حملك.

فعند ذهابك للتسوق، احرصي على شراء الأطعمة الصحية المطلوبة، وهذا يضمن لكِ تناول الطعام المفيد وتوفيرك للوقت والنفقات أيضًا، ولذلك لا تنسي في المرة المقبلة، خلال تسوقك شراء السلع التالي ذكرها وتخزينها في ثلاجتك، حتى تصبح في متناول يدكِ وتتناولينها خلال الحمل بشكل دائم.

1- البقوليات

تحتوي البقوليات، مثل: العدس والفول والفاصوليا واللوبيا على نسبة عالية من البروتين وحمض الفوليك، الذي يساعد على التقليل من العيوب الخلقية المعرض لها الجنين، وخاصةً في الجهاز العصبي، والألياف التي تساعدك على الحفاظ على الوزن الصحي، عن طريق إبطاء عملية الهضم مما يجعلك تشعرين بالشبع لفترة أطول.

احرصي على شراء أنواع متعددة من البقول وضعِ في اعتبارك أنها ستحتاج وقت في طهيها، إذا كنتِ لا تمتلكين الوقت الكافي لذلك ومشغولة دائمًا، يمكنكِ شراء البقول المُعلبة فهي لذيذة أيضًا وأسعارها في متناول اليد والأهم من ذلك أنها جاهزة للاستخدام في أي وقت، احرصي فقط على شراء الأنواع منخفضة الصوديوم.

2- منتجات الألبان

يمكنكِ الاحتفاظ بمنتجات الألبان، مثل: اللبن والزبادي والجبن قليل الدسم في الثلاجة لمدة أسبوع على الأقل، وتتميز هذه المنتجات باحتوائها على البروتين كما إنها مصدر أساسي للكالسيوم الذي يعمل على بناء عظام الجنين والحفاظ على صحة عظامك.

احرصي على الحصول على كميات كبيرة من الكالسيوم وشرب الحليب للحصول على فيتامين “د” الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم.

3- البيض

يحتوي البيض على البروتين والمعادن والكثير من الفيتامينات الهامة للحمل ولنمو الجنين، احرصي على تواجد البيض في ثلاجتك باستمرار حيث إنه غني بالـ”كولين” وهو يساعد في نمو الجنين بشكل عام. وتستمر صلاحية البيض داخل الثلاجة لمدة أطول من معظم السلع الأخرى التي تكون قابلة للتلف -تمتد إلى أسبوعين- ولا يستغرق وقت طويل في طهيه، ويمكنكِ التنويع في طرق إعداده عن طريق تناوله مسلوقًا في الصباح أو مع وجبة خفيفة أو مقليًا مع بقايا المكرونة في الغذاء.

4- السبانخ المجمدة

استغلي أهمية الخضروات الورقية المجمدة مثل السبانخ التي يمكنكِ طهيها بسرعة، كما إنها مصدر هام للحديد الذي يساعد على علاج الأنيميا خلال فترة الحمل) وهي تعد واحدة من أكثر الأطعمة المغذية للسيدات الحوامل.

يمكنكِ إضافتها داخل وجباتك الغذائية بطرق متعددة؛ كتحضير عجة السبانخ أو طهيها مع عصير الطماطم أو إضافتها كطبقات داخل اللازانيا أو سبرنج رولز وبهذا ستحصلين على جرعة صحية من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك خلال فترة الحمل.

5- الفواكه

احرصي على أن تكون ثلاجتك ممتلئة دائمًا بالأنواع المختلفة من الفواكه، وتناوليها طازجة أو مجمدة أو مجففة، تتميز الفواكه بأنها منخفضة السعرات الغذائية وتحتوي على الكثير من الفيتامينات، كما إنها غنية بالألياف والتي ترجع أهميتها خلال فترة الحمل إلى أنها تخفض خطر الإصابة بمرض السكري وتقلل من حالات الإمساك.

ضعي الفاكهة في وعاء على طاولة السفرة حتى تتذكرين تناولها كل فترة من الوقت، واحرصي على إحضار بعض القطع معكِ في العمل، وتتنوع الفاكهة الطازجة لتشمل البرتقال والتفاح والموز والكمثرى، أما بالنسبة للفواكه المعلبة، فعند شرائها ننصحكِ باختيار الأصناف المعبأة في الماء بدلاً من العصائر السكرية، وعليكِ التأكد أيضًا من صلاحيتها، وهناك أيضًا الفواكه المجففة مثل الزبيب والمشمش والتوت البري والتمر والتي تحتوي على عناصر غذائية مهمة، ولكن احرصي على الالتزام بحصة معينة منها وعدم تناولها بشكل مكثف، حيث إنها تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية بسبب زيادة السكريات بداخلها.

6- زبدة المكسرات

زبدة المكسرات هي أحد الأغذية اللذيذة والقابلة للحفظ في الثلاجة لفترة طويلة، وهي تعتبر مصدر جيد لحصولك على البروتين اللازم لبناء الخلايا.

اصنعي لنفسك فطيرة بزبدة المكسرات أو ادهني بعضًا منها على شريحة توست أو الوافلز أو ضعي ملعقة منها على دقيق الشوفان، واختاري الطعم المفضل إما الفستق أو اللوز أو الكاجو.