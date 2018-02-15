تحديد موعد عرض أزياء MODA WEEK INTERNATIONAL بمشاركة مصممين عرب

واشنطن(صدى):

سيبدأ عرض الأزياء MODA WEEK INTERNATIONAL يوم 17 فبراير الجاري، ومن المتوقع أن يبدأ في الساعات الأولى من ذلك اليوم، في ولاية نيويورك بأمريكا.

حيث يشمل عرض الأزياء أشكالا مختلفة مثلhaute couture وهى عروض للفساتين والأقمشة التي تستخدم بكثرة في بيوت الأزياء المتخصصة في تصميم السواريه، بالإضافة إلى عروض أزياء لملابس عصرية وكاجوال، بالإضافة إلى مشاركة بعض المصممين العرب في تقديم الأزياء التقليدية لبلدانهم.

كما يشارك في العرض المصمم المصري عمر البنا بمجموعته الأخيرة ” الفراشات السوداء ” ، كما تشارك المصممة التونسية ” لمياء العتروس ” ، بالإضافة إلى المصممة المغربية أسماء شايرز الزمورى والتي ستقدم عددًا من القفاطين المغربية خلال عرضها في MODA WEEK INTERNATIONAL، بالإضافة إلى مصممين أوربيين وأمريكان.