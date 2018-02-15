بالصور.. شرطة ” عسير ” تتبع مخالفي النظام العام

أبها(صدى):

باشر مدير شرطة منطقة عسير، اللواء صالح بن سليمان القرزعي، المشرف العام على الحملة الوطنية الشاملة ” وطن بلا مخالف ” ، فجر أمس الأربعاء، على انطلاق ومتابعة أداء هذه الحملة المركّزة، على قرى ” بني مالك ” ، وشملت ” الجعجاع، شوحط، العين ، مخطط الشروق، عدوان، وادي البيح، العطف، مصانع الخرسانة، الفتيحا، سبل، وادي المحالة، طريق الكسارات، طريق العمّارة ” .

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث الإعلامي، لشرطة منطقة عسير، أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة، بهذا الخصوص وعدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر، على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وأمن الحدود أو التعامل معهم، أو تقديم الدعم لهم؛ تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات، والتي ستطبق على جميع الأطراف دون استثناء.

ومن الجدير بالذكر، أن ذلك تم رصده بكافة المواقع، التي قد تكثر بها مخالفات النظام العام، ويتواجد بها عدد من مخالفي نظام الإقامة، والعمل وكذلك مجهولي الهوية، من خلال خطة أمنية محكمة، بمشاركة كافة الجهات الأمنية المعنية، والجهات الأخرى ذات العلاقة.