الجيش المصري يدمر 137 هدفا ويقضي على 53 تكفيريا بسيناء

القاهرة(صدى):

كشف المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، عن تدمير 137 هدفا، والقضاء على 53 تكفيرياً، ضمن العملية الشاملة ” سيناء 2018 “.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه تم القبض على 5 أفراد تكفيريين، و680 فرداً ما بين عناصر إجرامية ومطلوبة جنائياً وعناصر يشتبه في دعمهم للعناصر التكفيرية.

يذكر أن القوات المسلحة المصرية كانت قد أطلقت عملية شاملة لاجتثاث البؤر الإرهابية والتكفيرية من شمال ووسط سيناء، وفي كل ربوع ومناطق مصر، تحت اسم ” سيناء 2018 “.