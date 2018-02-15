استشاري بجامعة الجوف يتمكن من إجراء عملية بالمنظار الجراحي

علي العنزي(صدى):

تمكن الدكتور محمد جايد العنزي، الأستاذ المساعد، واستشاري جراحة الكلى والمسالك، والمناظير بكلية الطب بجامعة الجوف، من إجراء عملية نوعية لأول مرة على مستوى المنطقة، ساهمت في إنهاء معاناة مريض، مع الدوالي، باستخدام المنظار الجراحي، عن طريق التجويف الحوضي.

ومن الجدير بالذكر، أن تقنية المنظار الجراحي، من أحدث التقنيات الحديثة، التي تزيد الكفاءة الإنتاجية، وتُمَكن المريض، من العمل بعد العملية بمدة قصيرة.

وجاء ذلك في إطار التعاون، بين الجامعة والشؤون الصحية، فهذا ليس التعاون الأول من نوعه؛ حيث سبق أن نجح الدكتور ” العنزي ” ، في إجراء أول عملية على مستوى المنطقة، وهي استئصال كيس دموي نزفي من الكلية اليسرى، لمريض دون أضرار، والمحافظة على الكلية بواسطة المنظار الجراحي.

يُذكر أن الفريق قام بتشخيص الحالة، وبمتابعة وتصحيح، مستوى هرمون الغدة الدرقية، وملاءمة حالة المريض؛ لتحمل التخدير العام، وأجريت العملية باستخدام المنظار الجراحي، بثلاث فتحات أقل من 1سم، وخرج المريض في نفس اليوم وهو يتمتع بصحة جيدة.