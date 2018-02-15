رئيس الحكومة الإسبانية يحتفل بفوز ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

أعرب رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، عن سعادته البالغة بفوز ريال مدريد على باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

واحتفل ” راخوي ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” ها نحن.. هلا مدريد! ” ، كما يعتبر راخوي أحد أعضاء النادي الملكي، كما أنه حرص على حضور نهائي دوري الأبطال للفريق خلال الموسمين الماضيين.

وجدير بالذكر، إنه حوّل ريال مدريد تأخره أمام أبناء العاصمة الفرنسية إلى فوز مطمئن بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف على ملعب ” سانتياغو برنابيو ” ، وهو ما يمنحهم أفضلية كبيرة قبل مواجهة الإياب 6 مارس المقبل على ملعب حديقة الأمراء.