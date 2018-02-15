ارتفاع التضخم في قطر على أساس سنوي بنسبة 0.9% يناير الماضي

طلال الضوي(صدى):

أعلن تقرير رسمي للإحصاء القطري، اليوم الخميس، ارتفاع التضخم على أساس سنوي في قطر بنسبة 0.9% خلال يناير الماضي.

وأوضح التقرير أن التضخم في قطر ارتفاع في يناير الماضي بنسبة 0.4% مقابل 0.1% في ديسمبر الماضي، لافتًا إلى الارتفاعات الكبرى في أسعار السلع تعد أحد أسباب ارتفاع التضخم.

وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف النقل بعد زيادة أسعار الوقود 8.8% ساعد أيضًا في زيادة التضخم وتفاقم تباطؤ السوق العقاري القطري، لافتًا إلى أن صعود أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 5.8% تمثل 13% من سلة التضخم،