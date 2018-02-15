بالفيديو.. سيدة تنتقم من زوجها في عيد الحب بطريقة غريب

متابعات(صدى):

انتقمت سيدة من زوجها لتنفيذه فيها العديد من الخدع والمقالب فردت إليه الصاع صاعين يوم عيد الحب .

حيث استغلت المرأة غياب زوجها ووضعت صورها وصور أبنائها على السيارة من الخارج، كما أضافت بعض العبارات كـ”أحب زوجتي، وزوجة سعيدة، حياة سعيدة”.

ترك المقلب الزوج غير قادر على الحديث وبدا غاضبا للغاية، وتساءل عن من ساعدها في الأمر، بينما انفجرت الزوجة في الضحك.