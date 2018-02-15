توزيع علب وردية في عيد الحب لزيادة معدل المواليد

بانكوك(صدى):

قدم مسؤولو الصحة في تايلاند أقراص الحديد وحمض الفوليك في علب وردية بمناسبة عيد الحب، أمس الأربعاء، في ستة مواقع في بانكوك لتشجيع الأزواج على الاستعداد للإنجاب، مقدمين نشرة مع الأقراص تشرح كيفية الاهتمام بالصحة العامة من أجل الإنجاب.

ولجأت تايلاند من قبل إلى المِنح النقدية والحوافز الضريبية لزيادة معدل المواليد، حيث تشهد زيادة أعداد كبار السن من سكانها، بينما انخفض معدل المواليد بحدة من أكثر من ستة أطفال لكل امرأة في عام 1960 إلى 1.5 في 2015.

وفي السياق نفسه، بلغ عدد السكان في تايلاند ذروته، ولكن سيبدأ في التناقص بحلول عام 2030 مما يشير إلى مشكلات اقتصادية محتملة مثل نقص العمالة وتقلص قاعدة دافعي الضرائب مع تراجع عدد السكان في الشريحة العمرية القادرة على العمل.

وقامت الحكومات المتعاقبة بتقديم خططًا مختلفة لتشجيع الإنجاب؛ لكنها لم تحقق نجاحًا يذكر كما حدث في سنغافورة المجاورة التي تشهد واحدًا من أدنى معدلات المواليد في العالم.