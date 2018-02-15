مايا نصري تطرح ألبومها الجديد في موسم شم النسيم

نورة الشهري(صدى):

حددت الفنانة اللبنانية مايا نصري موسم شم النسيم، موعدًا مبدئيًا لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية ” كمل لوحدك ” ، والذي يضم 8 أغاني منها 7 باللهجة المصرية وواحدة باللهجة اللبنانية.

كما اتفقت على أن تقوم بتصوير إحدى أغاني الألبوم على طريقة الفيديو كليب، والتي تحمل عنوان ” كمل لوحدك “.

كما عبرت مايا عن سعادتها البالغة برد فعل الجمهور حول أغنيتها الجديدة ” محدش حكالك ” التي طرحتها بمناسبة عيد الحب، وهي من كلمات محمد عبد الصليح، ألحان محمود شابوري وتوزيع أحمد مادو.

مع العلم أنها ستعود للقاهرة خلال ابريل المقبل، وذلك لحضور العرض الخاص لفيلمها الجديد ” قسطي بيوجعني ” الذي تشارك في بطولته مع النجم هاني رمزي والفيلم تأليف وإخراج إيهاب لمعي.ِ