” عناية ” توقع اتفاقية لعلاج المرضى الفقراء لتقديم خدمات الرعاية الصحية

علي القحطاني (صدى):

أبرمت الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية)، أمس، اتفاقية شراكة مع إحدى مستشفيات المملكة المتخصصة بأمراض العيون، لتقديم خدمات رعاية صحية لمستفيد عناية، ووقع عن الجمعية رئيس مجلس الإدارة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم، بحضور المدير العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري، وعدد من منسوبي الجمعية والمستشفى.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الشراكات التي تقيمها الجمعية مع مزودي الخدمات الصحية لتقديم خدمات صحية بمزايا نسبية لمستفيدي عناية مشيراً إلى أن الجمعية تسعى من خلال برامجها العلاجية إلى توسيع دائرة خدماتها لتشمل أصحاب الاحتياجات من المواطنين والمقيمين بما يتناغم مع رؤية 2030 في بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحّي وسليم ، كما تهدف الجمعية إلى إقامة شراكات مع مزودي الخدمات الصحية بما يحقق مسؤوليتها الاجتماعية، وبما ينسجم مع قيم التكافل والتراحم والتعاطف بين افراد المجتمع، لافتاً الانتباه إلى أن المستشفى يتميز بكوادر طبية مؤهلة ، ومعدات حديثة في مجال الكشف والتشخيص، وسيقوم بتقديم العلاج والدواء للفئات المستفيدة بأسعار تنافسية.

ومن جانبه أوضح المدير العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري أن هذه الاتفاقية ستسهم في تحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة في دعم العمل الخيري الصحي بما يخدم المواطن والوطن، مقدمة دعوته لمزودي الخدمات الصحية الاخرى في بناء شراكات مع الجمعية لعلاج المرضى الفقراء، ورفع المعاناة عنهم، كما حث المطيري المحسنين إلى دعم برامج عناية وانشطتها بما يحقق استدامتها الصحية والمالية.