رحلة تجريبية لقطار الحرمين السريع بمسافة 450 كم بين محطتي مكة والمدينة

نايف السالم(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية ” سار ” المالك للبنى التحتية لمشروع قطار الحرمين السريع، عن إجراء رحلة تجريبية لكامل المسار ضمن البرنامج التجريبي لقطار الحرمين صباح اليوم الخميس بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ذهاباً واياباً.

وأوضح مدير عام مشروع قطار الحرمين السريع المهندس محمد فدا، أنه ضمن إطار التعاون المستمر بين الإدارات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والتأكيد على التواصل مع الجهات ذات العلاقة بمشروع قطار الحرمين السريع، تم اليوم دعوة رئاسة شؤون الحرمين الشريفين والقطاعات الأمنية في العاصمة المقدسة ووزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر، للمشاركة في الرحلة التجريبية للقطار، التي انطلقت صباحاً باتجاه المدينة المنورة ومن ثم العودة إلى محطة مكة المكرمة مساء.

وأكد المهندس فدا، أن الرحلات ستستمر للاطمئنان على البرنامج التجريبي بكامل أجزاءه استعداداً للتشغيل التجاري والذي سيعلن عنه بمشيئة الله تعالى بعد التأكد من الجاهزية الكاملة للتشغيل.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع قطار الحرمين السريع نفذته حكومة خادم الحرمين الشريفين بهدف توفير وسيلة نقل آمنة وسريعة للمواطنين والمقيمين وفق المواصفات العالمية، كما يقدم خدمة التنقل للحجاج والمعتمرين بين المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال مواسم الحج والعمرة.

ويشتمل المشروع على خمس محطات للركاب في كل من: مكة وجدة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ والمدينة المنورة، ويتكون القطار الذي تصل سرعته إلى 300 كيلو متر في الساعة، من: 4 عربات لدرجة الأعمال، 8 عربات للدرجة الاقتصادية، وعربة للطعام سعة القطار الواحد 417 راكباً.

فيما يبلغ طول الشبكة الكهربائية المزدوجة التي تربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة 450 كيلو متر.