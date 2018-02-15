” تعليم عفيف ” تعلن عن تعليق المدارس المسائية والأنشطة الطلابية

عادل الحربي(صدى):

صرح المتحدث الرسمي باسم ” تعليم عفيف ” ، عبدالعزيز العضياني، أن مدير التعليم سعيد النفيعي، وجّه بتعليق الدراسة المسائية والأنشطة الطلابية، والبرامج التي تنفذ في المساء ليوم الخميس 29/5/1439 م، بكافة قطاعات الإدارة، وذلك نظرًا ؛ لاستمرار الحالة الجوية.

وأرشد ” النفيعي “، صباح اليوم، قادة وقائدات المدارس، بتفعيل صلاحياتهم، بما يكفل سلامة الطلاب والطالبات، ومنسوبي المدارس.

ومن الجدير بالذكر، أن المحافظة، منذ صباح اليوم، تشهد هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة، مع تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية.