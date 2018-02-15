15 وظيفة صحية وإدارية شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، باب التوظيف على 15 وظيفة صحية وإدارية شاغرة للجنسين، منذ أمس الأربعاء، على أن يستمر حتى الأحد الموافق 1 رجب على موقعها الإلكتروني للتوظيف.

وأوضحت الجامعة أن الوظائف متوفرة لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض، وفرعها في محافظة جدة.

وأضافت أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول مختبر- التغذية السريرية (جدة).

– مسؤول مختبر- العلاج التنفسي (جدة).

– تقني مختبرات- العلاج الوظيفي (للنساء/ جدة).

– مسؤول مختبر- العلاج المهني (للنساء/ جدة).

– مساعد إداري ثالث (جدة).

– مساعد إداري ثالث (للنساء/ جدة).

– تقني مختبر (جدة).

– مساعد إداري ثاني (جدة).

– أمين مختبر (جدة).

– مساعد إداري ثالث (للنساء/ جدة).

– مسؤول شؤون طلاب أول (الرياض).

– مسؤول شؤون طلاب ثاني (جدة).

– مسؤول شؤون طلاب أول (جدة).

– مهندس خدمات الرعاية الصحية ثاني (للنساء/ جدة).

– مساعد إداري ثالث (للنساء/ جدة).

كما أشارت الجامعة إلى أنه على من يرغب في التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على هذا الرابط هنا .